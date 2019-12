Der KURIER-Wintercheck: Österreich hat wieder die Lufthoheit

Ein Anfängerfehler des Routiniers

Kombination Man musste lange suchen, um am Sonntag in Lillehammer den Namen Lukas Klapfer in den Ergebnisspalten zu finden. Ganz unten, in der Rubrik "Did not start" war Klapfer zu finden - und das hatte seine guten Gründe. Der 33-jährige Kombinierer war ohne Startnummer an der Sprungschanze aufgetaucht und durfte deshalb nicht an den Start gehen. Einem Routinier wie ihm sollte so ein Anfängerfehler eigentlich nicht passieren.

Rein sportlich laufen die Bewerbe im Moment immer gleich ab: Jarl Magnus Riieber feiert einen Sieg nach dem anderen und hat alle fünf Saisonwettkämpfe gewonnen. Die Österreicher springen und laufen dem ersten Podestplatz noch hinterher.