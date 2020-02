Der KAC verpflichtetet Weltmeister-Tormann Jhonas Enroth

In den vergangenen drei Saisonen war der Schwede bei Dinamo Minsk in der russischen KHL unter Vertrag. Insgesamt absolvierte der Stockholmer 563 Einsätze in der NHL, AHL, KHL, SHL und Allsvenskan (2. schwedische Liga).

Seinen größten Erfolg feierte Enroth mit dem Nationalteam. 2013 war er Stammtorhüter, als Schweden Weltmeister wurde. 2014 gewann er WM-Silber.

Beim KAC wird Enroth gemeinsam mit David Madlener das Torhütergespann für den Rest der Saison bilden.