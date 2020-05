Der Abschied von Anna Veith rückt näher

Gerüchte über einen Rücktritt gab es in den letzten Wochen viele, am Samstag nimmt nun Anna Veith selbst zu ihrer aktuellen sportlichen Situation Stellung. Der Skistar wird Alexandra Meissnitzer in einem ausführlichen Gespräch Rede und Antwort stehen.

Dass der ORF diesen persönlichen Gedankenaustausch, wie es in der ÖSV-Aussendung heißt, live auf ORF eins überträgt (19 Uhr) lässt darauf hindeuten, dass Anna Veith wohl ihr Karriereende verkünden wird. Das erinnert an Marcel Hirscher, der im Herbst 2019 seinen Rücktritt ebenfalls live im Fernsehen verkündet hatte.