Skistar Anna Veith: Die Zeichen stehen auf Rücktritt

Der Rücktritt von Anna Veith käme keineswegs so überraschend wie jener von Marcel Hirscher im September 2019. Während es dem Salzburger vergönnt war, als achtfacher Gesamtweltcupsieger auf dem Höhepunkt seiner Karriere abzutreten, mühte sich seine Klassenkollegin in der Ski-Hotelfachschule Bad Hofgastein in den vergangenen Jahren.

Im Gegensatz zu Hirscher hatte Anna Veith schon früh alle bedeutenden Trophäen gewonnen, die es im alpinen Skisport zu gewinnen gibt. Im Alter von 24 Jahren war die Salzburgerin Weltmeisterin, Olympiasiegerin und hatte zudem die begehrte große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups im eingefahren.

Eine schwere Knieverletzung im Herbst 2015 (Kreuzbandriss, Innenbandriss, Patellasehnenriss) stoppte damals jäh den Erfolgslauf der Allrounderin. Dass sie trotz dieses Totalschadens im Knie, wie der behandelnde Chirurg diese Verletzung bezeichnete, danach noch ein Weltcuprennen gewinnen konnte (2017, Super-G in Val d'Isere) und 2018 in Pyeongchang fast ein weiteres Mal Olympiasiegerin geworden wäre - Snowboarderin Ester Ledecka verhinderte das Ski-Märchen - unterstreicht, welche Ausnahmeathletin diese Anna Veith doch eigentlich ist.