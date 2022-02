Chance auf Slalom-Kristall: Neuland für Medaillenhamster Strolz

Und dann ist da natürlich noch Johannes Strolz (11./145), der in den ersten sieben Wochen dieses Jahres mehr erreicht hat als in all den mühsamen Wintern davor. Der 29-jährige Aufsteiger der Saison kam nach seinem Sieg in Adelboden auf Platz fünf, in Schladming fiel der Vorarlberger zwar aus, revanchierte sich dann aber mit Olympia-Silber im Slalom sowie Gold in Kombination und Teambewerb. In dieser Hochform ist es Strolz auch zuzutrauen, in die Spuren von Reinfried Herbst zu steigen, der 2008 als letzter Österreicher einen Weltcup am Gudiberg gewonnen hat.