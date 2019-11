Capitals-Goalie Zapolski: "Das war Top-3 in meiner Karriere"

Eine Rettungstat Ryan Zapolski sorgte bei der Sonntag-Runde der Erste Bank Liga für Staunen. Der amerikanische Olympia-Tormann in Diensten der Vienna Capitals sprang bei einen Schuss von Villach-Stürmer Martin Ulmer mit dem Schläger voraus zur Seite und wehrte so den Puck ab. Die Capitals mussten sich dennoch mit 2:3 nach der Verlängerung geschlagen geben. Am Tag danach sprach der 33-Jährige über seine Reaktion und die Lage seiner Capitals.