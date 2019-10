Capitals erkämpfen einen Heimsieg gegen Linz

Einen Feierabend vor dem Saatsfeiertag hatten die Vienna Capitals im Freitag-Spiel gegen die Black Wings Linz. Beim 4:2 hatten die Wiener vor 4.350 Zusehern aber mehr zu kämpfen als ihnen lieb war.

Die Linzer waren gut in die Partie gestartet und durch Woger mit 1:0 in Führung gegangen (8.). Der Teamstürmer nahm einen langen Pass von Verteidiger Finn perfekt an und ließ Caps-Tormann Zapolski keine Chance. Doch scheinbar verschossen die Linzer ihr Pulver in den Startminuten. Als wären sie körperlich nicht auf Bundesliganiveau fielen sie immer weiter zurück.

Weil auch Goalie David Kickert nicht den sichersten Eindruck machte, drehten die Wiener das Spiel schon im ersten Drittel. Wall fälschte einen Pass von Loney nicht unhaltbar zum 1:1 ab (14.). 55 Sekunden später erhöhte Loney selbst nach einem Abpraller auf 2:1 (15.).

Doch wie in einigen Partien zuvor wirkte sich der hohe Aufwand der Wiener im Resultat nicht aus. Das sollte sich rächen. Wiens Wukovits musste nach Gleichgewichtsstörungen seines Gegenspielers auf die Strafbank, Schofield nahm das Geschenk der Referees zum 2:2 an (51.). Erst nach einem Powerplay-Tor von Zalewski (56) und einem Empty-Net-Tor von Olden war der 4:2-Endstand sicher.