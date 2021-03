Bozen und die Capitals haben mit dem Vorspiel begonnen

Ob der ehemalige Capitals-Trainerkandidat Ireland damit die Ausgeglichenheit in dieser Saison bei den jeweils drei Siegen meinte, oder die körperliche Präsenz beider Teams, erläuterte er nicht. Sein Gegenüber Dave Cameron kann mit dem Vokabular jedenfalls nichts anfangen. „Ich würde gerne wissen, welche Definition von Krieg er hat. Ein großer Teil unseres Erfolgs im Viertelfinale war unsere Disziplin. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeine Eishockeyliga in der Welt gibt, in der in den Spielen ’Krieg’ herrscht.“ Cameron weiß, wovon er spricht. Der 62-jährige Kanadier kann die Begeisterung für harte Duelle am Eis nicht verbergen. „Ich bin einer, der aus der Old-School-Zeit kommt. Aber Krieg hat nichts mit dem Wesen der heutigen Athleten zu tun.“