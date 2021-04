Bitte warten: Keine Flugerlaubnis für die Skispringerinnen

In den vergangenen 15 Jahren haben die Skispringerinnen große Sprünge gemacht. Angefangen von der ersten WM (2009 in Liberec) über die Einführung des Weltcups (2011/'12) bis hin zur Olympia-Premiere 2014 in Sotschi. Bei der letzten Nordischen WM in Oberstdorf hatten die Frauen bereits vier Bewerbe (Normal-, Großschanze, Team, Mixed-Team).

Auf dem Weg zur Chancen- und Schanzengleichheit verfolgen die Skispringerinnen nur noch einen großen Wunsch: Den Traum vom Fliegen. Denn wieso sollten Frauen nicht auch 200 Meter weit fliegen dürfen, argumentieren die Stars rund um Daniela Iraschko-Stolz, die wie viele andere Kolleginnen eigene Skiflug-Bewerbe herbeisehnt.