Biathlon-WM: Nur Rang sechs für ÖSV-Herren-Staffel

Die österreichischen Teams blieben bei der WM in Antholz in den Staffelrennen unter den Erwartungen. Für die Herren reichte es nur zum sechsten Rang, nachdem Julian Eberhard zwei Strafrunden drehen musste, die Damen enttäuschten als Zwölfte ebenfalls. Der Sieg ging an Frankreich (Herren) und Norwegen ( Damen). Die WM in Antholz wird am Sonntag mit den Massenstartrennen abgeschlossen.