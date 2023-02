Biathlon-WM: Johannes Thingnes Bø stürmt zum vierten Gold in Serie

Bei der ersten WM in Oberhof seit 2004 ist es alles andere als rund gelaufen für den Salzburger. In Sprint und Verfolgung lief er hinterher, obwohl es in der Mixed-Staffel mit dem vierten Platz sehr gut begonnen hatte. Und für den Einzelbewerb über 20 Kilometer am Dienstag musste er aus gesundheitlichen Gründen w.o. geben.

Ob Simon Eder, der am Donnerstag in einer Woche seinen 40. Geburtstag feiert, in der Staffel und im Massenstart dabei sein wird, war gestern Nachmittag noch offen.