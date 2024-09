10 Jahre nach Doping-Skandal: Österreichs Biathleten kriegen Olympia-Silber

Sie reden vermutlich von sich selbst. Über 20 Kilometer wurden Sie 2014 Vierter, mit drei Sekunden Rückstand auf einen Russen. Hoffen Sie noch auf diese Bronzemedaille?

Es war 2014 während der Olympischen Spiele schon der Verdacht allgegenwärtig, dass da was läuft. Ich habe mir damals gedacht: Mit ein bisschen Glück habe ich in zwei, drei Jahren eine Bronzemedaille. Die Medaille steht mir zu, wenn man weiß, was alles in Sotschi abgegangen ist. Für meine Karriere war das schon ein Thema, weil ich auch schon bei den Spielen 2010 in Vancouver Vierter war. Diese Einzelmedaille bei Olympia fehlt mir. Aber ich steh' da inzwischen drüber.