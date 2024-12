Platz 13 und 14 in der Staffel: Die Biathleten stehen neben der Spur

Heute sind die Österreicher zwar echte Meisterschützen, aber sportliche Volltreffer können sie damit trotzdem nicht laden. Der Heimweltcup in Hochfilzen war wieder ein Offenbarungseid: Trotz einer bravourösen Performance am Schießstand – nur 7 Nachlader – lief die österreichische Herren-Staffel weit hinterher und kam mit fünf Minuten Rückstand auf Platz 14 ins Ziel.

ÖS-Athleten laufen in der Loipe hinterher

Gerade in der Loipe stehen die Österreicher seit einiger Zeit völlig neben der Spur und sind nicht konkurrenzfähig. Schlechte Laufform samt Materialprobleme – das ist eine verhängnisvolle Kombination. „So sind wir nirgends und so macht es auch keinen Spaß“, gesteht Routinier Simon Eder, der mit den Rängen 30 und 35 in den Einzelrennen als einziger in den Punkterängen landete.