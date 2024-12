Historischer Triumph: Österreichs Rodler feiern einen Vierfachsieg in Deutschland

Österreichs Kunstbahnrodler fahren in diesem Winter in einer eigenen Liga und stellen die Konkurrenz vor Rätsel. Nachdem das Team schon vor einer Woche beim Heimweltcup abgeräumt hatte, legten sie nun in Oberhof nach.

Auf der Hausbahn der Deutschen fuhren die Österreicher mit dem großen Konkurrenten Schlitten.