Die emotionale Rückkehr von Biathlon-Ass Hauser nach Pokljuka

Vor der Abreise zum Weltcup in Pokljuka reiste Lisa Hauser noch einmal in die Vergangenheit: Die Tirolerin sah sich das Video vom Massenstartrennen an, das sie bei der WM 2021 gewonnen hatte.

„Das sind Emotionen, die mich heute noch überwältigen“, erzählt die 29-Jährige, auf die heute ein Sprint wartet. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, wieder hier zu sein.“

Bei den Herren kehrt Routinier Simon Eder nach seiner Erkältung wieder ins österreichische Team zurück.