Kohl zu Doping-Razzia: "Gut, dass Hintermänner gefasst wurden"

Für Bernhard Kohl ist 2008 eine Welt zusammengebrochen. Der Radsportler wurde im Zuge einer Dopingkontrolle bei der Tour de France positiv auf EPO-Dopingmittel CERA getestet. Der heute 37-Jährige musste eine zweijährige Sperre absitzen und kehrte nie wieder in den Profisport zurück. Der KURIER sprach mit Kohl, der mittlerweile als erfolgreicher Unternehmer arbeitet, über die jüngsten Ermittlungsergebnisse rund um die "Operation Aderlass" bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld in Tirol und über seine Erfahrung mit dem Thema Doping.

KURIER: Herr Kohl, was sagen Sie zu dem aufgedeckten Dopingfall der beiden ÖSV-Sportler Dominik Baldauf und Max Hauke in Seefeld?

Bernhard Kohl: Es ist natürlich bitter, dass so etwas in Österreich und dann noch dazu bei der Heim-WM passiert. Was allerdings positiv ist an dieser ganzen Geschichte, ist, dass nun auch endlich Hintermänner durch polizeiliche Ermittlungen aufgegriffen wurden. Und nicht nur positiv getestete Sportler. Denn wenn es keine Hintermänner gibt, dann gäbe es auch keine gedopten Sportler.