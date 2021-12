Bauchfleck, Disqualifikation, Einfädler: Pechserie der ÖSV-Sportler

Die Kollision

ÖSV-Kombinierer Martin Fritz war am Samstag im ersten Bewerb in Otepää als Achter der beste Österreicher gewesen, und auch am zweiten Tag schien für ihn eine Spitzenplatzierung in Reichweite. Der Steirer gehörte einer mehrköpfigen Gruppe an, die um die Podestränge hinter dem norwegischen Seriensieger Jarl Magnus Riiber kämpften.

In der letzten Abfahrt kam sich Martin Fritz im Eifer des Gefechts mit dem Deutschen Vinzenz Geiger ins Gehege. Beide landeten bei dieser Kollision auf dem Hosenboden und musste ihre Chancen im Schneeboden begraben. Fritz kam nach dem Sturz schließlich als Zwölfter ins Ziel.