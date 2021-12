Italienische Festspiele beim Frauen-Super-G in St. Moritz

Viel Schatten, wenig Licht

Beste Österreicherin war Ramona Siebenhofer, die mit 0,74 Sekunden Rückstand und Startnummer 31 Schritt halten konnte und auf den fünften Rang fuhr. „Am Samstag war ich grantig, weil ich mir mit einem Fehler das ganze Rennen verhaut habe, heute war ein anderer Tag“, sagte die Steirerin.

Ihre Landsfrau Cornelia Hütter wurde Zwölfte (+1,19), und Ariane Rädler, deren Verletzungsgeschichte für mehrere Bücher reicht (unter anderem vier Kreuzbandrisse), wurde nach Platz fünf am Samstag nun 17. (+1,58). „Der Samstag hat mir viel Auftrieb gegeben. Es war nicht einfach heute, ich habe auch ein paar kleine Fehler gehabt“, sagte die Vorarlbergerin.

Mirjam Puchner verlor nach einigen Fehlern 1,73 Sekunden – Platz 21. „Ich habe viel zu viel Tempo rausgenommen, das geht einfach nicht, man muss hier attackieren. So gut die Rennen in Lake Louise waren, so gut ist das hier jetzt zum Abhaken.“ Nadine Fest kam auf Platz 23 (+1,82), Ricarda Haaser wurde 27. (+2,07) und Nicole Schmidhofer 31. (+2,28).