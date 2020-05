Aus für die berühmten Lauberhornrennen

Es gibt wenige Skirennen, um die sich so viele Mythen und Geschichten ranken, wie die berühmten Lauberhornrennen in Wengen. Die Abfahrt am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau ist in vielerlei Hinsicht besonders. Hundsschopf, Mintschkante, Kernen-S, Canadian Corner, Österreicher-Loch, Ziel-S - jeder Skifan kennt die spektakulären Schlüsselstellen auf der längsten Abfahrt im Weltcup. Die Übertragungen aus Wengen sind seit jeher ein Highlight des Winters.