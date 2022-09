Aus für den Teambewerb der Kombinierer bei Olympia

Denn die Teilnehmerzahl wird drastisch reduziert. Durften bei den Winterspielen im Februar in Peking noch 55 Nordische Kombinierer gemeldet werden, so sollen laut den Planungen des IOC in dreieinhalb Jahren in Italien nur noch 36 Athleten zugelassen sein.

Das bedeutet das Ende für den klassischen Mannschaftsbewerb. Seit 1988 kämpften Viererteams auf Schanze und in der Loipe (4 x 5 Kilometer) um die Olympiamedaillen. Bei nur mehr 36 Athleten lässt sich dieser Wettkampf allerdings nicht mehr durchführen.