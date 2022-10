Sölden als Abfahrt-Test: Mayer startet, Kriechmayr überlegt noch

In der wetterbedingten Ungewissheit der Durchführung des neuen Abfahrtsdoppels Ende Oktober in Zermatt-Cervinia kommt dem ÖSV-Speed-Topduo Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr der traditionelle Weltcup-Auftakt in Sölden durchaus gelegen. Die in Tirol geholte Erfahrung zwischen den enger gesetzten Toren soll für die folgenden Einsätze in Abfahrt und Super-G helfen. Mayer wird das erste Männer-Rennen des WM-Winters definitiv in Angriff nehmen, Kriechmayr wartet noch etwas zu.

Einfahren am Gletscher

"Meine Entscheidung fällt Ende der Woche", erklärte der Oberösterreicher. "Da haben wir die Möglichkeit, den Steilhang zu trainieren. Und wenn das Sinn macht, bin ich dabei." Kriechmayr verzichtete im Vorjahr auf einen Start und holte vor zwei Jahren in Sölden als 24. sieben Weltcup-Punkte, bei Mayer waren es als 25. 5/100 Sek. dahinter sechs. Für den Triple-Olympiasieger aus Afritz am See ist dieser Ausflug in den Riesentorlauf nichts Besonderes, 2019 war er auf dem Rettenbachgletscher 15. und im Vorjahr schied er in der Entscheidung nach Halbzeitrang 13 aus.