Grünes Licht für den Weltcup-Auftakt in Sölden

In Sölden nimmt derweil die Rennpiste schon Formen an. Eine FIS-Delegation konnte sich am Donnerstag davon überzeugen, dass den ersten Saisonrennen (22./23. Oktober) nichts im Weg steht.

„Der Weltcup-Auftakt ist gesichert“, erklärt Rennleiter Rainer Gstrein. Zur Präparierung der Riesentorlaufpiste auf dem Rettenbachferner griffen die Ötztaler einerseits auf Schneedepots zurück, dazu liefen vier Tage lang rund um die Uhr die Schneekanonen. Die offizielle Schneekontrolle der FIS ist für kommenden Donnerstag anberaumt.