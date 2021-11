Auf Eis gelegt: Rodel-Star Müller und eine verhängnisvolle Autofahrt

Weil er nicht untätig sein will, hat der 24-Jährige die letzten Tage viel Zeit in der Kraftkammer verbracht, mit dem Zweitschlitten – die Einserrodel ist in China – absolvierte er Testfahrten in Igls. Zwei Mal am Tag unterzieht sich Müller einem Covid-Test und übermittelt die Ergebnisse nach Peking. In der Hoffnung, dass sich für ihn vielleicht doch noch die Tür hinter die Chinesische Mauer öffnet. „Das Nervigste ist, dass ich nicht weiß, wie’s weitergeht.“