Anna Veith: Warum ein zweiter Platz ihr größter Sieg war

An Herausforderungen mangelt es Anna Veith in ihrem neuen Leben abseits der Pisten nicht. Mit ihrem Mann Manuel betreibt sie seit einigen Jahren ein Boutiquehotel in Rohrmoos, das viel Energie und Zeit in Anspruch nimmt. „Ich freue mich auf das Privatleben und das was kommt“, sagt sie und gesteht: „Ich fühle mich befreit, es ist schon eine gewisse Last von den Schultern gefallen.“