Angstgegner Villach beendet die Caps-Siegesserie

Allmählich wird den Capitals ein kalter Schauer über den Rücken laufen, wenn sie ein Villacher Trikot sehen. Nach dem 1:7 vor drei Wochen in Kärnten setzte sich der VSV auch am Freitag in Wien mit 2:1 durch und beendete die Wiener Serie mit acht Heimsiegen.

In einer Zwei-Mann-Überzahl zog Kosmachuk mit einem verdeckten Schuss zum 1:0 (5.) ab. Die Wiener waren das dominantere Team, brauchten aber 20 Minuten, bis sie die Konterstöße der Villacher in den Griff brachten.