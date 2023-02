Alpine Ski-WM live: So steht es im Super-G der Frauen-Kombination

Eine übertriebene Erwartungshaltung will sich Gritsch selbst nicht auferlegen. "Die Erwartungen sind mega-gering", sagte Gritsch zur in dem Wissen, dass in Méribel nur die Medaillen zählen. "Shiffrin, Holdener, Vlhova, Brignone und wie sie alle heißen, sind eine Bank. Da müssen erst ein paar ausfallen." Neben Gritsch und Siebenhofer werden für den ÖSV auch Ricarda Haaser und etwas überraschend Speed-Spezialistin Cornelia Hütter am Start sein.