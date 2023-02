Alpine Ski-WM live: So steht es bei der Abfahrt der Männer

Dem Schweizer Bernhard Russi ist es 1972 als bisher letztem Skirennläufer gelungen, seinen WM-Titel in der Abfahrt zu behalten. Vincent Kriechmayr will dieses rare Kunststück am Sonntag (11 Uhr/ORF 1) in Courchevel vollbringen. Davor versucht er, die Erwartungshaltung um ihn herum so gut wie möglich auszublenden. "Druck mache ich mir eh selber. Natürlich will ich auch eine Medaille holen, aber dafür muss ich gut Ski fahren. Alles andere werden wir sehen", sagte Kriechmayr.