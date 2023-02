Ärger nach der Abfahrt beim ÖSV: „Es wäre mehr möglich gewesen“

Viel hat nicht gefehlt, und Marco Schwarz wäre jetzt der Star der ersten WM-Woche. Womöglich sogar der gesamten Titelkämpfe. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich den Kärntner heute als dreifachen Medaillengewinner vorzustellen.

Er könnte Weltmeister in der alpinen Kombination sein, hätte er auf dem Weg zum sicheren Gold nicht kurz vor dem Ziel einen Einkehrschwung eingelegt und so Alexis Pinturault den Vorzug gelassen; er könnte auch im Besitz einer Super-G-Medaille sein, hätte er nicht am vorletzten Tor einen kapitalen Bock geschossen, der ihn noch auf den sechsten Rang zurückwarf; und Marco Schwarz könnte genauso gut eine Abfahrtsmedaille sein Eigen nennen, wäre er am Sonntag nur um vier Hundertstelsekunden schneller gefahren.

„Kombi-Silber ist positiv. Aber im Super-G habe ich die Medaille vergeigt, und die vier Hundertstelsekunden in der Abfahrt finde ich auch irgendwo. Es wäre noch mehr möglich gewesen“, ärgerte sich Schwarz über den vierten Rang in der WM-Abfahrt. „Im Weltcup wäre ich darüber total happy gewesen, aber bei einer WM?“