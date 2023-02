Nordische Kombination: Lamparter gewann zweiten Schonach-Weltcup

Der Tiroler Johannes Lamparter hat am Sonntag in Schonach seinen sechsten Saisonsieg im Weltcup der Nordischen Kombinierer gefeiert. Der 21-Jährige war nach dem Springen mit seinem Landsmann Mario Seidl an der Spitze in den Zehn-Kilometer-Langlauf gegangen, ließ den Salzburger auf dem vierten Kilometer stehen und wehrte im Zielsprint den Angriff des zu ihm aufgelaufenen Jens Lurås Oftebro ab. Seidl wurde schließlich Sechster (+49,0), martin Fritz belegte Platz 14 (+1:16,6). Johannes Lamparter baute seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf Verfolger Oftebro auf 121 Punkte aus.

Bei den Frauen gewann die Norwegerin Gyda Westvold Hansen im Schwarzwald auch den neunten Saisonbewerb. Die 20-J√§hrige kam im letzten Bewerb vor den Weltmeisterschaften in Planica nach ihrem Sprungsieg 30,6 Sekunden vor Landsfrau Ida Marie Hagen ins Ziel des F√ľnf-Kilometer-Langlaufs. Lokalmatadorin Nathalie Armbruster wurde Dritte (+38,7). Die Steirerin Lisa Hirner belegte nach Sprungrang zw√∂lf Platz acht (+1:24,5), die Tirolerin Annalena Slamik wurde 13. (+2:18,8), die Salzburgerin Claudia Purker 18. (+3:05,5).