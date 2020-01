8:2 gegen Fehervar - die Capitals starten furios ins neue Jahr

Die Siegesserie die Vienna Capitals geht weiter. Am Neujahrstag feierten die Wiener vor 4.950 Zuschauern in Kagran einen 8:2-Erfolg gegen Fehervar. Es war nach Weihnachten bereits der vierte Erfolg in Folge. In diesen vier Partien erzielen die Wiener 27 Tore.

Die Lauf der Wiener hat übrigens genau mit der Rückkehr von Rafael Rotter begonnen. Der Leithammel hatte davor wegen einer Knöchelverletzung seit April kein Liga-Spiel bestritten. "Rafi macht uns alle besser. Er ist ein unglaublicher Führungsspieler", sagt Ali Wukovits, der am Mittwoch zwei Treffer erzielte.

Nach dem vierten Kantersieg in Folge müssen die Wiener am Freitag nach Linz, wo die Black Wings Revanche haben wollen nach dem bitteren 0:8 am vergangenen Samstag in Wien.

Meister KAC musste sich den Graz 99ers 2:3 nach dem Penaltyschießen geschlagen geben. Den entscheidenden Versuch verwandelte Graz-Kapitän Oliver Setzinger.

Das 2:0 durch Ali Wukovits nach 183 Sekunden war das 100. Saisontor der Wiener