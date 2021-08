7:5 Testspiel-Sieg für das Eishockey-Nationalteam gegen Ungarn

Das ÖEHV-Team besiegte am Samstag in Wien Ungarn in einem Trefferreigen mit 7:5 (2:2,2:2,3:1). Beim Teamdebüt von Marco Rossi, der einen Assist verbuchte, erzielten Torjäger Peter Schneider und der 20-jährige Verteidiger Kilian Zündel je zwei Tore. Am Sonntag (16.30/live ORF Sport +) folgt gegen Italien der zweite Test, ehe es zum Qualifikationsturnier nach Bratislava geht.