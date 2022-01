44. Weltcupsieg für Kombinierer-Star Riiber, Lamparter Dritter

Einen Monat lang hatte Jarl Magnus Riiber keinen Wettkampf mehr bestritten und deswegen die Führung im Gesamtweltcup an Johannes Lamparter abgeben müssen. Bei seiner Rückkehr in den Weltcup machte der Norweger deutlich: Wenn er am Start steht, dann gibt es am Superstar der Nordischen Kombination kein Vorbeikommen.

Am ersten Tag des Nordic Triple in Seefeld untermauerte Riiber eindrücklich seine Vormachtstellung. Der 24-Jährige feierte einen souveränen Start-Ziel-Sieg und bejubelte seinen bereits 44. Weltcupsieg. Ebenfalls beeindruckend: Riiber hat die letzten 13 Rennen gewonnen, bei denen er am Start stand.