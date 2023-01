1. Abfahrt in Cortina: Sofia Goggia feiert, Tamara Tippler Sechste

Wenn diese Frau im Ziel nickt und ihr zufriedenes Lächeln aufsetzt, dann ist klar: Sofia Goggia, Genie auf Ski und Bruchpilotin zugleich, hat der Konkurrenz wieder gezeigt, wer die Chefin in der Abfahrt ist. Die 30-Jährige aus Bergamo feierte am Freitag in Cortina d’Ampezzo ihren dritten Heimsieg, es war ihr 16. Abfahrtserfolg im Weltcup, womit sie nun in der ewigen Bestenliste auf den vierten Rang zur Deutschen Katja Seizinger vorgestoßen ist.

Nachdem die Piste Olimpia delle Tofane seit Tagen tiefgefroren war (am Freitagvormittag wurden am Start minus 16 Grad gemessen), war jede Menge Feingefühl gefragt, der unterkühlte Schnee forderte Präzision bei Winkeln und Timing. Sofia Goggia hatte freilich mit einem kleinen Lapsus im Tofanaschuss noch drei Zehntelsekunden verschenkt.