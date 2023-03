Wie schon am Dienstag in Innsbruck gingen die Tiroler in Führung. Peeters traf vor 4.600 Fans in Kagran nach einem Querpass zum 1:0 (8.). Die Wiener hatten zu Beginn mehr vom Spiel und übten viel Druck aus. Doch die Abschlüsse auf Ex-Teamkeeper Swette waren nicht zwingend genug. Im zweiten Drittel folgte der große Auftritt von Liga-Topscorer Shaw. Vor dem 2:0 schickte er seinen Kollegen Mackin gefühlvoll in die Tiefe (26.), das 3:0 erzielte er mit einem Schuss aus großer Entfernung selbst (29.). Zu diesem Zeitpunkt spielten die Innsbrucker im Powerplay, da Wiens Bradley nach einem bösen Stockschlag auf der Strafbank saß.