Wings for Life Run: Der Sieger lief mehr als 70 Kilometer

Vor dem Lauf war das eigentliche Ziel bereits erreicht: 265.818 Personen starteten um 13.00 MESZ weltweit in den Wings for Life World Run. Läuferinnen und Läufer aus 192 Nationen waren in 169 Ländern dabei. In Wien war das Limit mit mehr als 10.000 Anmeldungen erreicht. Die gesamten Einnahmen der Veranstaltung gehen in die Rückenmarksforschung, um Querschnittlähmung einmal heilbar zu machen. Ziel des Laufes ist es, so weit wie möglich zu kommen, bis man vom Catcher Car eingeholt wird. Dieses wurde in Wien übrigens von der zweifachen Olympiasiegerin Anna Gasser gesteuert.