Wiener Rugby-Klub spielt um den Aufstieg in die tschechische Liga

Für die Rugby Union Donau Wien ist es das letzte Spiel der Saison - und es ist ein ganz besonderes. Die Wiener treffen am Samstag (17.06.2022) bei freiem Eintritt auf den RC Dragon Brno (16.00/Donau Rugbypark, Meiereistraße 20, 1020).

Im Rugby-Spiel geht es um den Aufstieg in die höchste Spielklasse in Tschechien, die "Extraliga", in der Brno zuletzt Rang sechs belegt hatte. Die Wiener hoffen, in dieser Liga auf mehr Partien zu kommen und noch mehr gefordert zu werden als in Österreich. "Denn man lernt am meisten von besseren Gegnern. Und unsere junge Truppe, die auch das Gros im Nationalteam stellt, will noch viel lernen", sagt Stiig Gabriel, der Vizepräsident der Wiener.