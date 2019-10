Faszination Rugby: Die Welt ist ein Rotationsellipsoid

Rugby macht die Kleinen groß. Fidschi, Samoa, Tonga. Nationen, die im Sport normalerweise keine Rolle spielen, sind im Rugby in der Weltspitze. Gold im Rugby 2016 war die erste Olympische Medaille in der Geschichte von Fidschi. In diesen Ländern ist Rugby Nationalsport. Zudem kommt aber ein weiterer Aspekt: „Die Spieler von diesen Inseln scheinen körperlich wie gemacht für Rugby“, sagt Stiig Gabriel. „Sie sind groß, schnell und stark.“ Und in der Kindheit und Jugend früh entwickelt. Das geht so weit, dass in Neuseeland im Nachwuchsbereich nach Gewichtsklassen eingeteilt wird und nicht nach Alter. Nur dadurch haben die einheimischen Kinder Chancen.

Rugby ist Veränderung. Rugby sieht brutal aus, ist aber streng reguliert. Zudem hat der Weltverband keine Angst vor ständigen sanften Regeländerungen. Da Rugby immer professioneller wird, werden die Stars nun besser geschützt. So werden etwa hohe Tackles bei der Weltmeisterschaft in Japan sofort mit einer roten Karte bestraft. Bei Verdacht auf Gehirnerschütterung muss ein Athlet aus dem Spiel genommen werden, ein Videoschiedsrichter unterstützt den Referee auf dem Feld.