Rugby-WM, Tag 25: Japan braust ins Viertelfinale

Die Schotten hätten die Pause nutzen können, um sich zu sammeln. Hätte, hätte, Fahrradkette: 43. Minute, Ballverlust an der Mittellinie an Kenki Fukuoka, der ebenso flink wie mühelos zum 26:7 vollendete, Tamura stellte auf 28:7. Nun gab es kein Halten mehr auf den Rängen, der offensive Bonuspunkt war erreicht. Die Bravehearts aber, sie blieben auf ihrem Abstellgleis stehen und fanden kein Mittel zur Gegenwehr.

In der 49. Minute kamen die Schotten endlich einmal mit ihrem physischen Spiel in die japanische Hälfte, in der 50. legte WP Nell den Ball zum Try, Laidlaw verkürzte auf 28:14. Das war das Startsignal: Nicht zuletzt dank des eingetauschten George Horne gewann ihr Spiel an Tempo, Jonny Gray spielte am Boden liegend ein feines Offload auf Zander Ferguson, Try (54.), Finn Russell erhöhte auf 28:21.

Japan versuchte, den Vorsprung über die Zeit zu bringen - aber natürlich nach Art der Brave Blossoms, nämlich mit einer Mischung aus Passspiel und Pick and Go über 21 Phasen, bis der Ball dann weg war (64.). Schottland versuchte zu kontern, kam aber nicht in die Red Zone und sah sich gleich wieder unter Druck. So ging es weiter in unfassbarem Tempo hin und her, bis sich die Japaner in den letzten zehn Minuten mehr aufs Verwalten verlegten und Pick and Go spielten. Allmählich wichen die Kräfte, Ballverluste bremsten die Offensivbemühungen auf beiden Seiten.

Die 78. Minute brachte ein Hoppala von Kotaro Matsushima, der versehentlich den Ball in die eigene Endzone trug und dann verlor, es folgte ein Scrum fünf Meter vor Japans Malzone. Und die Tapferen Blumen kämpften erst die Schotten zurück Richtung Mittellinie, gewannen dann sogar den Ball - und der Rest war Jubel. 28:21-Sieg, Gruppensieg - was will man mehr? Im Viertelfinale geht es nun gegen Südafrika, Irland trifft auf Neuseeland.