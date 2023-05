Der König als Sportskanone: Wie sich Charles III. fit hält

Unvergessen bleibt einer von Charles Ski-Urlauben in Klosters (SUI). Mit Freunden ging der damalige Prinz auf die Piste. Um inkognito zu bleiben, kam er mit einer absurden Verkleidung zum Skifahren, mit falschem Schnurrbart, falscher Nase und Scherzbrille. Nach vielen Skiurlauben in der Schweiz, verzichtete Charles 2023. „Es wäre katastrophal, würde der König in einen Skiunfall verwickelt sein“, wird eine Palastquelle zitiert.