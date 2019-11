Von Yokohama bis Hernals: Ein Sport, zwei Rugby-Welten

Dieser Samstag wird ein langer für die immer größer werdende Rugby-Community in Österreich: Um 10 Uhr MEZ wird vor mehr als 72.000 Zuschauern in Yokohama das WM-Finale angekickt; England trifft auf Südafrika, die Nummer 1 der Weltrangliste spielt gegen die Nummer 2, der einmalige Weltmeister (2003) fordert den zweimaligen Champion (1995, 2007).

Rund drei Stunden nach Schlusspfiff werden um die 800 Fans am Sport-Club-Platz in Wien-Hernals sein, wenn Österreich um 15 Uhr auf Norwegen trifft; es geht um einen Top-Platz in der Europe Championship, Conference 2 North, das entspricht etwa der vierten Leistungsstufe in Europa. Für Österreich ist es die erste Partie, Norwegen hat zum Auftakt 3:44 gegen Dänemark verloren.