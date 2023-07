Wien bleibt anders: Ist die Hauptstadt noch eine Sportstadt?

In Spielberg dröhnen die Motoren, im Ernst Happel-Stadion geben Pink, Harry Styles, die Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen und Rammstein den Ton an, ehe im August die Zeugen Jehovas auf dem Prater-Rasen ihren Kongress abhalten. Erst am 13. Oktober ist die ÖFB-Nationalelf im 92 Jahre alten Betonoval am Ball, das sich nur für große Spiele (wie dem bereits ausverkauften gegen Belgien) eignet.

Ist das Happel nur halb voll, gleicht es allein schon wegen seiner (seit Jahren nicht mehr benützten) breiten Laufbahn einem Stimmungstöter. Deshalb schließt sich David Alaba den Rufern nach einem Neubau an. Doch es bedarf keiner hellseherischen Qualitäten, um zu prophezeien: Der Stadion-Wunsch wird frühestens in Erfüllung gehen, wenn Alabas Sohn Zion (3)im Profi-Alter ist.