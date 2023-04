Zwei Rekorde, 35.000 Finisher: So erfolgreich war der Wien-Marathon

Widu merkte zudem an, dass in den Teilnehmerzahlen einerseits in den komplett in den Ring-Bereich verlegten Kinderläufen eine Steigerungsmöglichkeit sei. Die Möglichkeit, bei den beiden "Daily Mile"-Läufen auch ohne Zeitnehmung mitzumachen, schiebe den Leistungsaspekt zurück. Widu: "Es besteht so noch mehr die Chance, langsam reinzuwachsen." Andreas Vojta war auch einmal Sieger des Mini-Marathons, nun viele Jahre später holte er in 2:19:27 den Staatsmeistertitel.

Stetige Weiterentwicklung

Andererseits soll der neue 5-km-Bewerb im Programm bleiben und da auch mehr bisher sportlich inaktive Personen zur Bewegung animiert werden. Schließlich könne die Distanz auch gehend zurückgelegt werden. Wolfgang Konrad hob freilich die Wichtigkeit hervor, dass die Teilnehmerzahlen und die Veranstaltung im Gleichschritt wachsen müssten. Das sei heuer wieder gelungen, neben dem deutlichen Teilnehmer-Plus im Vergleich zu den "Corona-"Jahren seien diverse Neuerungen gut angenommen worden.