Wien-Marathon: Fans trugen Julia Mayer zum Rekord

Den Rückstand in der Marschtabelle dann noch gutzumachen, sei dem Publikum zu verdanken. „Die letzten 200 m gehören definitiv nur noch den Zuschauern. Sonst wäre ich nicht drangekommen an die Zeit. Ich habe die Augen zugemacht und bin gerannt. Es hat sich irgendwie so angefühlt als wäre es ein Erdbeben. Es war so dermaßen laut, absolut irre.“ Auch vonseiten der Rennleitung wurde die große Anteilnahme der Bevölkerung hervorgehoben. Mayer habe im Ziel Erleichterung und Glücksgefühle gespürt: „Es war eine sehr harte Reise und viel Schweiß im Training.“

Unbezahlbare Momente

Ein weinendes Auge habe sie aber schon auch, da sie gerne eine 2:29-er-Zeit gelaufen wäre. Freilich sei ihr bewusst, dass die letzten Kilometer in Wien „sauschwer“ seien. Die Wien-Erfahrung an sich sei „richtig cool. Das Publikum, meine Family, meine Freunde - das sind unbezahlbare Momente.“ Nun freue sie sicher darauf, aus den Fehlern zu lernen und das Rennen zu analysieren. „Es wird für mich heuer definitiv noch einen Marathon geben. Da möchte ich an die 2:29 laufen.“ Sollte es sich über das World-Ranking mit der Budapest-WM ausgehen, wäre sie definitiv dabei.

Für Vojta ist dieses Thema abgehakt: „Es ist zu früh zu zach geworden.“ Schon rund bei km 15 konnte er mit seiner Gruppe nicht mehr mithalten. „Normal laufe ich im Training in dem Tempo 15, 16 Kilometer“, meinte der 33-Jährige auf Anfrage der APA - Austria Presse Agentur. Es sei vielleicht ein paar Grad zu warm gewesen, das Wetter könne aber in diesem Ausmaß kein Faktor gewesen sein. Jedenfalls sei es dann eine mentale Sache gewesen. „Es gab aber nur die Option, das Rennen fertig zu laufen. Es ist aber klar, dass ich mit einer 2:10 kämpfen wollte und nicht mit einer 2:20.“