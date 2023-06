Keine Halle, keine Zukunft, aber Meister: Westwien ist HLA-Champion

Klasse und Qualität

So stand dieses Liga-Finale zwischen den beiden Vereinen, die den österreichischen Handball in den 1990er-Jahren dominiert und geprägt haben, unter besonderen Vorzeichen: Hier die Westwiener, die ihre Abschiedstournee mit den lang ersehnten Titel krönen wollten; dort der HC Linz, das Überraschungsteam dieser Saison.

Die Favoritenrolle konnten die Wiener in der Finalserie (best of three) voll und ganz ausspielen. Vor allem in den entscheidenden Phasen bewiesen sie Klasse und Qualität – sowohl am Wochenende im ersten Spiel in der Südstadt, als auch gestern vor ausverkauftem Haus in der SHS Kleinmünchen. Nach einem lange Zeit hektischen und ausgeglichenen Spiel erarbeiteten sich die Gäste dank einer exzellenten Defensivleistung um Torhüter Constantin Möstl den entscheidenden Vorsprung. Und diesen gaben sie nicht mehr aus den Händen. Der Rest war kollektiver Jubel sowie respektvoller Applaus von den Linzer Gastgebern.