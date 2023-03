Sportstätten in Wien: Zwischen Hauptstadt und Schildbürgern

ORF-Experte Herbert Prohaska kann sich am 24. März Österreich – Aserbaidschan in Servus TV ansehen. Erst am 27. ist der ORF am Ball. Auch die zweite Quali-Partie (gegen Estland) wird in Linz ausgetragen. Und Wien?

Teamchef Ralf Rangnicks Vorschlag, das Rapid-Stadion wegen seiner prickelnden, die Gegner einschüchternden Atmosphäre auch zum Länderspiel-Schauplatz zu machen, löst in Hütteldorf wenig Begeisterung aus. Was der Deutsche nicht weiß: Schon die Heim-EM 2008 war Rapid-Ultras zuwider. Zum Zeichen des Protests ließen sie T-Shirts mit Aufdruck „Sch... EM“ produzieren.