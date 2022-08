Wie Joshua dem Box-Weltmeister Usyk die Show stahl

Es hätte Usyks Moment sein sollen, doch Joshua nahm sich das Mikrofon und hielt einen wirren Monolog über sich, sein Leben und das Boxen. Spätestens in diesem Moment, hätte auch sein Team einschreiten und ihm das Mikro aus der Hand nehmen müssen. Als der Brite realisierte, dass er Usyk die Show stiehlt, änderte er den Ton und bezeichnete den 35-Jährigen als "phänomenales Talent". Usyk ließ den Auftritt geduldig über sich ergehen.

Bei der Pressekonferenz war "AJ" derart aufgelöst, dass sein Promoter Eddie Hearn zwischenzeitlich die Fragen der Journalisten beantwortete, während er sich sammelte.

Wahrscheinlich erkannte Anthony Joshua an diesem Abend, dass er mit seinen boxerischen Fähigkeiten (noch) nicht gegen Usyk ankam. In einem Instagram-Post schreib "AJ" am Sonntagabend über die Niederlage: "Ich hatte zwei Kämpfe, einen mit Usyk und einen mit meinen Emotionen, und in beiden hatte ich das Nachsehen."