"Weniger Spielraum": Corona beeinflusst Optionen von Jakob Pöltl

Viele offene Fragen im Gepäck

Auch sportlich hat die kurze Vorbereitung Auswirkungen. "Teams, die jetzt schon eingespielt sind, tun sich wahrscheinlich leichter", sagte Pöltl. Er selbst müsste sich sehr schnell an ein neues Umfeld gewöhnen, sollte er in einem solchen landen. Zuletzt hatte sich der NBA-Profi in Wien mit Individualtraining fitgehalten. In den USA wird er vorerst entweder mit einer Kleingruppe seines Agenten in Los Angeles oder mit Spurs-Coaches in San Antonio trainieren.

Den für nächsten Mittwoch geplanten Überseeflug nach Texas noch auf diesen Freitag vorzuziehen, sei ebenfalls eine Option. Mit im Gepäck sind viele offene Fragen. Die vergangene Saison war wegen Corona in einer "Bubble" in Orlando zu Ende gespielt worden. Das scheint für eine fast volle Spielzeit undurchführbar. Unwohl fühlt sich Pöltl wegen der neuen Pläne, die wieder Reisen quer über den Kontinent vorsehen, nicht. "Ich gehe davon aus, dass wir es nicht machen würden, wenn es nicht in einem geschützten Setting ist."

Mit vereinzelten Infektionen sei aber dennoch zu rechnen. "Es ist ein gewisses Risiko. Man muss vorsichtig sein, dass es nicht zu hoch wird." Die Sicherheit von Spielern, Familien und Trainern gehe vor. Dazu dürfe kein falsches öffentliches Bild entstehen. Pöltl: "Es soll von den Leuten nicht zu leichtsinnig gesehen werden, dass das Ganze wieder ausartet, zu viele Leute angesteckt sind und die Spitäler überfüllt."