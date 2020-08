Jakob Pöltl: „Vorerst Zuschauer, was die Zukunft betrifft“

Jakob Pöltl ging auch zuvor in seinem Brotberuf als bester österreichischer Basketballer nicht baden. Der 24-jährige Wiener, der vor ein paar Tagen aus den USA zurückkehrte „und endlich in Ruhe Zeit mit der Familie und Freunden verbringen“ will, bot in der NBA eine starke Saison. Eine Saison, in der er mit seinen Spurs aus San Antonio zwar vor einer Woche die Play-offs verpasst hat, aber dennoch wieder einen Schritt nach vorne machte. Und ob des Endes einen vorzeitigen „Schritt“ über den Atlantik in die Heimat unternahm, die er erstmals seit Ewigkeiten wieder besucht.