Jakob Pöltl bezüglich NBA-Fortsetzung "etwas im Zwiespalt"

Jakob Pöltl, Österreichs bisher einziger Profi in der National Basketball Association ( NBA), wartet in San Antonio auf Entscheidungen der Liga und seines Clubs, wann und ob die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison fortgesetzt werden kann. Ein Hallentraining ist für den 24-jährigen Wiener weiterhin nicht möglich. Bezüglich einer Saisonfortsetzung ist Pöltl "etwas im Zwiespalt".

"Einerseits würde es mich freuen, nach der Knieverletzung wieder Basketball spielen zu können, und sei es nur für ein paar Spiele. Andererseits frage ich mich auch, wie sinnvoll es wäre, gerade nach der Verletzung für einige wenige Spiele hochzutrainieren und ob nicht eine reguläre Vorbereitung zum Wiedereinstieg besser wäre", erklärte Pöltl in einer Aussendung am Mittwoch und sprach auch die erhöhte Verletzungsgefahr an. "Nicht jeder hat die besten Voraussetzungen, um sich abseits eines Teamtrainings richtig fit zu halten."