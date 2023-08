Selten hat man einen ausgeschiedenen Sportler so strahlen gesehen wie Raphael Pallitsch. Der 33-jährige Burgenländer war nach fast zehnjähriger Sport-Pause als krasser Außenseiter in seinen WM-Lauf über 1.500 Meter gegangen. Dort lief er ein äußerst couragiertes Rennen, in 3:36,47 unterbot er seine Bestmarke um fast zwei Sekunden.

Zum Aufstieg reichte auch dies freilich nicht. „Ich habe das nur mit dem Kopf gemacht“, sagte Pallitsch überglücklich und schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als er seine Zeit erfuhr. „Das ist die Bestätigung, dass ich mit dem Sport weitermachen werde.“ Die Lunge würde jetzt brennen, die Beine langsam nachgeben, "aber obwohl ich so am Limit war, habe ich das wirklich genießen können".